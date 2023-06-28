В Германии стало меньше разводов, а количество браков заметно выросло - исследование

В 2022 году в Германии зарегистрировали 137,4 тысячи разводов, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в докладе Федерального статистического ведомства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За исключением 2019 года, количество разводов в Германии стабильно снижается уже десять лет.

Подавляющее большинство немцев разводятся после того, как некоторое время живут отдельно. Так, 80,1% тех, кто оформил развод в 2022 году, не жили вместе год, 18,9% – более трех лет. Разводы происходят преимущественно по инициативе только одного из супругов – в 89,5% случаев.

В то же время количество браков в Германии заметно выросло – до 391 тысячи за 2022 год, что на 33 тысячи, или на 9,2% больше, чем годом ранее.

Исследователи объясняют такую статистику снятием карантина и восстановлением общественной жизни после пандемии.

По словам экспертов, немцы стали чаще заключать браки, в частности из-за того, что некоторые пары переносили свадьбу на период после окончания пандемии коронавируса.

В то же время какого-либо влияния последствий пандемии на количество разводов в Федеральном статистическом ведомстве не заметили.

Ранее сообщалось, что согласно данным Федерального статистического ведомства в Германии зафиксировали старение населения и снижение рождаемости.