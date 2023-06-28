Швейцарія приєдналась до санкцій за дестабілізацію Молдови

Федеральна рада Швейцарії у середу вирішила запровадити цільові санкції у зв'язку із ситуацією в Молдові, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу на прохання молдовської сторони.

Про це йдеться в заяві швейцарської влади, яку цитує "Європейська правда".

Швейцарія відповідно до рішення запроваджує фінансові санкції та обмеження на в'їзд для п'яти людей. Серед них – "бізнесмени й політики, які були причетні до дій, що підривають суверенітет і незалежність Молдови".

Санкції передбачають заморожування активів та економічних засобів цих осіб, а також заборону на їхній в'їзд до Швейцарії і транзит через неї.

"Вони… покликані стати реакцією на все більшу кількість нападів на демократію, верховенство права, стабільність і безпеку країни, а також підкреслити рішучість Федеральної ради у боротьбі з дестабілізацією ситуації в Молдові", – підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 30 травня Рада Європейського Союзу вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Пізніше до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.

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