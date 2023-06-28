Швейцария присоединилась к санкциям за дестабилизацию Молдовы

Федеральный совет Швейцарии в среду решил ввести целевые санкции в связи с ситуацией в Молдове, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза по просьбе молдавской стороны.

Об этом говорится в заявлении швейцарских властей, которое цитирует "Европейская правда".

Швейцария в соответствии с решением вводит финансовые санкции и ограничения на въезд для пяти человек. Среди них – "бизнесмены и политики, которые были причастны к действиям, подрывающим суверенитет и независимость Молдовы".

Санкции включают замораживание активов и экономических средств этих лиц, а также запрет на их въезд в Швейцарию и транзит через нее.

"Они... призваны стать реакцией на все большее количество нападений на демократию, верховенство права, стабильность и безопасность страны, а также подчеркнуть решимость Федерального совета в борьбе с дестабилизацией ситуации в Молдове", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 30 мая Совет Европейского Союза впервые принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Позже к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.

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