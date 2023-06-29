Посол України в США Оксана Маркарова заявила про те, що Київ наводить усі аргументи Сполученим Штатам Америки про необхідність отримання Україною запрошення щодо членства в НАТО вже на саміті у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона розказала в коментарі Укрінформу.

За словами посла, Київ активно взаємодіє з Вашингтоном щодо визначення конкретної перспективи гарантованої євроатлантичної інтеграції України.

"Ми наводимо всі аргументи. Нам на нинішньому етапі потрібен результат, тому зараз, у процесі обговорення, не все ми можемо розкривати, що обговорюємо", – пояснила Маркарова.

Вона зазначила, українська сторона дуже активно працює над цим питанням постійно, і позиція Києва не змінювалася вже досить тривалий час, додавши, що Україна бачить себе членом Європейського Союзу і НАТО.

Посол також заявила, що слова деяких країн про те, що членство України в НАТО начебто може спровокувати ще більшу агресію з боку РФ, не мають логічних підстав.

"Давайте говорити справедливо, що ні НАТО, ні Україна – ніхто не провокував Росію. Вони напали на Грузію неспровоковано, вони так само напали на нас у 2014 році, а потім у 2022-му", – підкреслила Маркарова.

Напередодні повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони".