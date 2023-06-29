Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о том, что Киев приводит все аргументы Соединенным Штатам Америки о необходимости получения Украиной приглашения о членстве в НАТО уже на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она рассказала в комментарии Укринформу.

По словам посла, Киев активно взаимодействует с Вашингтоном по определению конкретной перспективы гарантированной евроатлантической интеграции Украины.

"Мы приводим все аргументы. Нам на нынешнем этапе нужен результат, поэтому сейчас, в процессе обсуждения, не все мы можем раскрывать, что обсуждаем", – пояснила Маркарова.

Она отметила, украинская сторона очень активно работает над этим вопросом постоянно, и позиция Киева не менялась уже достаточно длительное время, добавив, что Украина видит себя членом Европейского Союза и НАТО.

Посол также заявила, что слова некоторых стран о том, что членство Украины в НАТО якобы может спровоцировать еще большую агрессию со стороны РФ, не имеют логических оснований.

"Давайте говорить справедливо, что ни НАТО, ни Украина – никто не провоцировал Россию. Они напали на Грузию неспровоцированно, они так же напали на нас в 2014 году, а потом в 2022-м",- подчеркнула Маркарова.

Накануне сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".