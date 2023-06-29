На самый южный остров Италии за два дня прибыли 2 тысячи мигрантов за два дня

На Лампедузу, самый южный остров Италии, только за последние два дня прибыли 2 тысячи мигрантов, отправляющихся на небольших лодках преимущественно из Туниса.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

За минувшую ночь на остров прибыли почти 700 человек – четырнадцатью лодками, в которых находились от 27 до 133 человек.

За среду на остров прибыли 1292 мигранта. На основном пункте приема, несмотря на то, что оттуда людей постоянно развозят дальше, на утро четверга было более 2 тысяч человек.

За место на лодке люди платят от 1200 до 7000 тунисских динаров (от 350 до 2000 евро). Часть лодок отправились из Туниса, еще часть – из Ливии.

Прибывающие люди – граждане Марокко, Египта, Сомали, Эритреи, Судана, Пакистана и других стран.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

В Италии опасаются еще большего наплыва мигрантов из-за обострения в Судане, что, вероятно, заставит многих бежать из страны.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.