США вважають, що Швеція має бути в НАТО, попри паплюження Корану

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Швеція повинна стати членом НАТО якнайшвидше, незважаючи на акцію із паплюженням Корану в Стокгольмі, що відбулася напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на брифінгу у середу, коментуючи можливий вплив акції на вступ Швеції в НАТО.

За словами речника Держдепу, Швеція виконала свої зобов'язання за тристороннім меморандумом, який був узгоджений з Фінляндією і Туреччиною на полях Мадридського саміту минулого року.

"Ми вважаємо, що Швеція є сильним, дієздатним партнером в галузі оборони, який поділяє цінності НАТО і буде зміцнювати Альянс і робити внесок у європейську безпеку, і ми продовжуємо вважати, що Швеція повинна стати членом НАТО якнайшвидше", – зазначив Патель.

Речник Держдепу додав, що США продовжують закликати Угорщину і Туреччину ратифікувати протокол про вступ Швеції без зволікань. Водночас, він назвав неповагою та образою спалення Корану.

"Ми послідовно говоримо, що спалення релігійних текстів є неповагою і образою, і те, що може бути законним, не обов'язково є доречним. Тому я дозволю уряду Швеції та місцевим правоохоронним органам висловитися конкретніше і детальніше про цей інцидент", – підкреслив Патель.

Нагадаємо, що 28 червня в Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку зі спалення Корану. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цю акцію. Анкара останніми тижнями заявляє про неможливість схвалення шведської заявки на вступ до НАТО через начебто покривання Стокгольмом терористів і антитурецькі акції у країні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 червня скликав нову зустріч, щоб спробувати подолати заперечення Туреччини проти вступу Швеції до Альянсу.