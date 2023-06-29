США считают, что Швеция должна быть в НАТО, несмотря на осквернение Корана

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее, несмотря на акцию с осквернением Корана в Стокгольме, которая состоялась накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на брифинге в среду, комментируя возможное влияние акции на вступление Швеции в НАТО.

По словам представителя Госдепа, Швеция выполнила свои обязательства по трехстороннему меморандуму, который был согласован с Финляндией и Турцией на полях Мадридского саммита прошлого года.

"Мы считаем, что Швеция является сильным, дееспособным партнером в области обороны, который разделяет ценности НАТО и будет укреплять Альянс и вносить вклад в европейскую безопасность, и мы продолжаем считать, что Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее", – отметил Патель.

Представитель Госдепа добавил, что США продолжают призывать Венгрию и Турцию ратифицировать протокол о вступлении Швеции без проволочек. В то же время, он назвал неуважением и оскорблением сожжение Корана.

"Мы последовательно говорим, что сожжение религиозных текстов является неуважением и оскорблением, и то, что может быть законным, не обязательно является уместным. Поэтому я позволю правительству Швеции и местным правоохранительным органам высказаться конкретнее и подробнее об этом инциденте", – подчеркнул Патель.

Напомним, что 28 июня в Стокгольме возле мечети состоялась скандальная акция, организатор которой Салван Момика выполнил свое обещание по сожжению Корана. Сначала он включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил эту акцию. Анкара в последние недели заявляет о невозможности одобрения шведской заявки на вступление в НАТО из-за якобы покрывания Стокгольмом террористов и антитурецких акций в стране.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 июня созвал новую встречу, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против вступления Швеции в Альянс.