Польща хоче заблокувати план ЄС з примусового розподілу мігрантів

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький оголосив про наміри голосувати проти механізму примусового розподілу мігрантів, хоча це рішення не потребує одностайності.

Про це він сказав перед вильотом на саміт ЄС у Брюссель, повідомляє "Європейська правда".

RMF24, яке цитує прем’єра, зазначає, що Польща "ветує" рішення ЄС щодо розподілу, однак насправді воно не потребує одностайності і може бути ухвалене попри спротив поляків.

За словами Моравецького, в ЄС триває спроба запровадити примусовий розподіл мігрантів "через чорний хід, всупереч договорам, під загрозою фінансових санкцій". Він додав, що уряд не погодиться на "жодні експерименти та жодний примус".

За його словами, російське вторгнення в Україну показало, що таке гібридна війна, та підкреслив, що Білорусь є частиною російського плану нападу на Європу.

Моравецький підкреслив, що "відкриття кордонів, нездатність їх ефективно захищати, піддаючи європейців ризику, є стратегічною помилкою, яка загрожує виживанню Європейського Союзу".

Він додав, що не всі це розуміють і не всі усвідомлюють масштаб цієї загрози, а деякі лідери закривають очі на загрозу, яка виникає на кордонах і на вулицях Європи. Саме тому, продовжив очільник польського уряду, він запропонує план безпечних кордонів на Європейській Раді.

"Цей план чіткий. Ні примусовому переселенню мігрантів. Ні – порушенню права вето окремими державами і ні – порушенню принципу свободи, принципів прийняття рішень лише державами. Ні – накладанню Брюсселем санкцій на держави-члени", – заявив Моравецький.

За його словами, "поляки не будуть каятися за гріхи колоніалізму колишніх імперій".

"Підтримувати громадянина України кількома десятками євро, а за відмову прийняти емігранта з Близького Сходу чи Африки погрожувати штрафом у понад 20 тисячі євро – це кричуща дискримінація, якщо не сказати сильніше", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у справі розподілу мігрантів.

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у справі розселення мігрантів: попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.