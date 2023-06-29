Польша хочет заблокировать план ЕС по принудительному распределению мигрантов

Премьер-министр Польши Моравецкий объявил о намерениях голосовать против механизма принудительного распределения мигрантов, хотя это решение не требует консенсуса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил перед вылетом в Брюссель перед саммитом Европейского Союза.

RMF24, которое цитирует премьера, отмечает, что Польша "ветирует" решение ЕС по распределению, однако на самом деле оно не требует единодушия и может быть принято несмотря на сопротивление поляков.

По словам Моравецкого, в ЕС продолжается попытка ввести принудительное распределение мигрантов "через черный ход, вопреки договорам, под угрозой финансовых санкций". Он добавил, что правительство не согласится на "никакие эксперименты и никакое принуждение".

По его словам, российское вторжение в Украину показало, что такое гибридная война, и подчеркнул, что Беларусь является частью российского плана нападения на Европу.

Моравецкий подчеркнул, что "открытие границ, неспособность их эффективно защищать, подвергая европейцев риску, является стратегической ошибкой, которая угрожает выживанию Европейского Союза".

Он добавил, что не все это понимают и не все осознают масштаб этой угрозы, а некоторые лидеры закрывают глаза на угрозу, которая возникает на границах и на улицах Европы. Именно поэтому, продолжил глава польского правительства, он предложит план безопасных границ на Европейском Совете.

"Этот план четкий. Нет принудительному переселению мигрантов. Нет – нарушению права вето отдельными государствами и нет – нарушению принципа свободы, принципов принятия решений только государствами. Нет – наложению Брюсселем санкций на государства-члены", – заявил Моравецкий.

По его словам, "поляки не будут каяться за грехи колониализма бывших империй".

"Поддерживать гражданина Украины несколькими десятками евро, а за отказ принять эмигранта с Ближнего Востока или Африки угрожать штрафом в более 20 тысяч евро – это вопиющая дискриминация, если не сказать сильнее", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за проведение референдума по делу распределения мигрантов.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов: несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.