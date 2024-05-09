Президент Чехії: Захід ще не втратив надію на перемогу України

Президент Чехії Петр Павел не вважає, що держави Заходу втратили надію на перемогу України у війні.

Про це він сказав у інтерв’ю ARD, повідомляє "Європейська правда".

Чеський президент наголосив, що нині необхідно всіляко підтримати Україну, щоб вона дала зрозуміти російському агресору, що продовжувати війну немає сенсу. Він заперечив, що частина Заходу вже втратила надію на перемогу України.

"Я б не сказав, що втратив надію, але протягом всієї війни в Україні Захід дуже обережно підтримував її. З самого початку намагалися не загострювати конфлікт", – сказав Павел.

Реклама:

Він розкритикував західні країни за зволікання з підтримкою України.

"Тривали дебати про кожен новий етап, перш ніж нарешті було здійснено поставку. Якби ми пропустили цей період роздумів і оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на місяці, можливо, навіть на роки раніше, і ситуація могла б бути іншою", – сказав Павел.

Він наголосив, що необхідно взяти уроки з минулого і надати допомогу зараз у повному обсязі та якнайшвидше, щоб Україна не втратила ще більше території та життів.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що попри просування російських сил на полі бою Україна все ще може виграти розв'язану Москвою повномасштабну війну.

У березні Бауер застерігав від надмірного песимізму щодо шансів України у війні.