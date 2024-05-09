AstraZeneca відкликала свою ковід-вакцину з ринку ЄС і в цілому через зникнення попиту

Фармацевтична компанія AstraZeneca з власної ініціативи відкликала свою вакцину від коронавірусу з європейського ринку.

Як повідомляє AP, пише "Європейська правда", інформація про це з’явилася на сайті регулятора ЄС, Європейського медичного агентства.

На сторінці про препарат Vaxzevria з’явилася примітка, що дозвіл про її допуск на ринок "відкликано на запит власника дозволу на продаж". Дозвіл на застосування вакцини у ЄС надали у січні 2021 року.

Компанія вирішила знімати препарат з продажу не лише у Європі, а й в усьому світі.

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У заяві, яку цитує The Guardian, AstraZeneca пояснила рішення тим, що у світі з’явилося багато більш сучасних вакцин від коронавірусу, краще адаптованих до його нових варіантів, і на тлі цього попит на препарат зник. Вакцина більше не виробляється і не постачається.

Нагадаємо, розроблена у Британії вакцина Vaxzevria від AstraZeneca однією з перших отримала дозвіл на застосування.

Невдовзі довкола вакцини виникли побоювання після випадків рідкісного виникнення тромбів у поодиноких пацієнтів. Тоді регулятор вирішив, що користь від препарату більша, ніж потенційні ризики, а деякі країни вирішили, що цю вакцину пропонуватимуть лише старшим віковим групам. Цей та інші фактори вплинули на те, що пацієнти частіше віддавали перевагу іншим вакцинам.