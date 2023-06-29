Прем’єрка Литви: Саміту НАТО потрібне формулювання, яке не дасть РФ відчути свою перемогу

До саміту у Вільнюсі країни НАТО мають знайти таке формулювання декларації, щоб Росія не могла відчути свою перемогу,

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Я думаю, що буде знайдено формулювання, яке жодним чином не дасть змоги Росії винести з цього якусь перемогу", – сказала вона.

За словами литовської прем’єрки, теоретично існує також реальна ймовірність того, що консенсусу не буде знайдено, але вона сподівається, що нещодавній заколот "вагнерівців" у Росії спонукає "багатьох керівників переосмислити, який насправді може мати вигляд ситуація зараз, і як вона може розвиватися".

Напередодні повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

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