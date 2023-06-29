Премьер Литвы: Саммиту НАТО нужна формулировка, которая не даст РФ почувствовать свою победу

До саммита в Вильнюсе страны НАТО должны найти такую формулировку декларации, чтобы Россия не могла почувствовать свою победу,

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Я думаю, что будет найдена формулировка, которая никоим образом не позволит России вынести из этого какую-то победу", – сказала она.

По словам литовского премьера, теоретически существует также реальная вероятность того, что консенсус не будет найден, но она надеется, что недавний мятеж "вагнеровцев" в России побудит "многих руководителей переосмыслить, как на самом деле может выглядеть ситуация сейчас, и как она может развиваться".

Накануне сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

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