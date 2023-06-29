Экс-премьер Греции покинул пост главы оппозиционной партии СИРИЗА после провала на выборах

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас подал в отставку с поста главы главной оппозиционной партии страны СИРИЗА.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы открываем новый исторический круг. Я решил предложить выборы нового руководства из членов партии, как это предусмотрено уставом. Я не буду кандидатом, я буду присутствовать до, во время и после процесса", – сказал Ципрас.

Свое решение он принял после поражения политсилы на парламентских выборах в Греции. СИРИЗА получила 48 мест в 300-местном парламенте.

Ципрас объяснил, что необходимо "изобрести новую СИРИЗА", которая будет понимать новые вызовы и отвечать новым ожиданиям.

Ципрас был премьер-министром Греции в 2015-2019 годах.

Напомним, на парламентских выборах в Греции победила премьер-министра страны партия Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия", набрав более 40% голосов избирателей.

26 июня Мицотакис официально возглавил новое правительство, а 27 июня члены нового правительства Греции приняли присягу.