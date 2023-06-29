Грета Тунберг приїхала в Україну

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у четвер приїхала в Україну й зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Про зустріч повідомив Офіс президента, повідомляє "Європейська правда".

Грета Тунберг є членкинею Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни в Україні та під час візиту до Києва брала участь в обговоренні наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Фото: Офіс президента

Зеленський розповів про наслідки підриву греблі Каховської ГЕС, перед якими постали жителі Херсонщини, а також шкоди, завданої аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Зазначається, що Тунберг подякувала за запрошення й "наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни".

Окрім шведської активістки, до групи входять ексвіцепрем’єр-міністр Швеції Маргот Вальстрьом, віцепрезидентка Європарламенту Гайді Гаутала та експрезидентка Ірландії Мері Робінсон.

Як відомо, Грета Тунберг стала відомою у 2018 році, коли почала щоп'ятниці сидіти під стінами шведського парламенту, вимагаючи ухвалення дій із захисту клімату. Започатковані нею шкільні страйки – Fridays for Future – стали глобальним рухом.

Раніше стало відомо, що факультет богослов’я Гельсінського університету присудив 20-річній Тунберг свою найвищу відзнаку – ступінь почесного доктора.

15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.