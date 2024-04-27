Посол Матернова: Вірите чи ні, під час вступу Польщі ЄС непокоїли польські сантехніки

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова провела паралелі між процесами вступу у Європейський Союз країн Східної Європи та України, відзначивши, що свого часу польські сантехніки та далекобійники колись також непокоїли старших членів Євросоюзу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Посол коментувала протести польських фермерів і перевізників, а також труднощі, які можуть виникнути, зокрема, під час переговорів з ЄС про величезний агросектор України.

"Дозвольте мені заглибитися в минуле й згадати той час, коли моя країна, Словаччина, а також Польща та інші країни, такі як Угорщина, намагалися приєднатися до Європейського Союзу… Цьому також передувало багато протекціоністських викликів і почуттів з боку старих країн-членів", – сказала Матернова.

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"Вони турбувалися про далекобійників, їх непокоїли, вірите чи ні, польські сантехніки, було відчуття, що ринок ЄС буде розбалансовано багатьма меншими країнами, хоча та ж Польща – це велика країна", – додала посол.

Вона висловила переконання, що схожі проблеми будуть і особливістю всього процесу вступу України та доведеться вносити корективи.

"Україна – велика країна, вона має конкурентоспроможну промисловість, і сільське господарство, безумовно, є конкурентоспроможною галуззю. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ЄС в односторонньому порядку відкрив свій ринок без будь-яких обмежень для української продукції.

І тепер, коли це потрібно було продовжити вже на третій рік, протекціоністські настрої або відчуття того, що потрібно захистити місцеві громади, місцевих фермерів, стали частиною гри", – сказала посол.

Проте, незважаючи на це, зараз існує угода про збереження ринку відкритим, із деякими обмеженнями.

"Тож я вважаю, що це збалансований результат. Він все ще зберігає ринок відкритим, але є певні захисні механізми, які країни можуть застосовувати, якщо буде доведено реальний вплив на місцеву сільськогосподарську галузь", – додала Матернова.

Посол також висловила переконання, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Матернова сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Також Матернова вважає, що угорське головування у Раді Євросоюзу у другому півріччі цього року навряд чи негативно вплине на темпи просування переговорів з Україною.