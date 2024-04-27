Посол оцінила ризики для України від головування Угорщини у Раді ЄС

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що угорське головування у Раді Євросоюзу у другому півріччі цього року навряд чи негативно вплине на темпи просування переговорів з Україною, які можуть розпочатися у червні.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Посол наголосила, що головування в Раді Європейського Союзу закріплено в базовому акті ЄС з самого початку. Під час чергового шестимісячного головування країна, яка головує, повинна відігравати роль чесного медіатора.

"Іншими словами, це не той випадок, коли ви просуваєте свої урядові чи національні пріоритети. Ви повинні головувати на засіданнях, але сприяти досягненню консенсусу між іншими", – сказала вона.

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Посол пояснила, що не очікує відхилень від стандарту, "тому що система налаштована так, що вона не допускає великих ексцесів у цьому питанні".

"Країна має бути чесним посередником, інакше їй буде дуже важко проводити зустрічі, на яких їй доведеться головувати", – додала Матернова.

Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу та сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Між тим, енщодавно Європарламент ухвалив резолюцію, в якій зазначено, що стан цінностей ЄС в Угорщині вказує на низку проблем, особливо з огляду на майбутнє угорське головування в Раді ЄС.