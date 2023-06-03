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Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України

Субота, 3 червня 2023, 18:06

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом.

Про це Боррель написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбувалась на полях безпекового саміту у Сінгапурі.

Боррель зазначив, що обговорив із Лі Чон Супом, зокрема, потреби України у боєприпасах.

"Розділили занепокоєння щодо триваючих провокацій з боку КНДР та обговорили потреби України в боєприпасах. Ми працюємо разом над розбудовою нового безпекового та оборонного партнерства після нашого успішного саміту", – повідомив він.

Боррель раніше повідомляв, що держави Євросоюзу надали Україні 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави Альянсу підписати більше контрактів з оборонними компаніями для збільшення виробництва боєприпасів, оскільки їхні запаси боєприпасів вичерпуються у зв’язку з підтримкою України.

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