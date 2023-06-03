Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом.
Про це Боррель написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Зустріч відбувалась на полях безпекового саміту у Сінгапурі.
Боррель зазначив, що обговорив із Лі Чон Супом, зокрема, потреби України у боєприпасах.
"Розділили занепокоєння щодо триваючих провокацій з боку КНДР та обговорили потреби України в боєприпасах. Ми працюємо разом над розбудовою нового безпекового та оборонного партнерства після нашого успішного саміту", – повідомив він.
Good meeting with Korean Defence Minister Lee Jong-sup at #SLD23.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2023
Shared alarm at continued DPRK provocations and discussed Ukraine’s needs for ammunition.
We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/abhhvXlv6C
Боррель раніше повідомляв, що держави Євросоюзу надали Україні 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.
Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави Альянсу підписати більше контрактів з оборонними компаніями для збільшення виробництва боєприпасів, оскільки їхні запаси боєприпасів вичерпуються у зв’язку з підтримкою України.