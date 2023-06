Боррель поговорив із главою Міноборони Південної Кореї про боєприпаси для України

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом.

Про це Боррель написав у себе в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч відбувалась на полях безпекового саміту у Сінгапурі.

Боррель зазначив, що обговорив із Лі Чон Супом, зокрема, потреби України у боєприпасах.

"Розділили занепокоєння щодо триваючих провокацій з боку КНДР та обговорили потреби України в боєприпасах. Ми працюємо разом над розбудовою нового безпекового та оборонного партнерства після нашого успішного саміту", – повідомив він.

