Боррель поговорил с главой Минобороны Южной Кореи о боеприпасах для Украины

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

Об этом Боррель написал у себя в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Встреча проходила на полях саммита по безопасности в Сингапуре.

Боррель отметил, что обсудил с Ли Чон Супом, в частности, потребности Украины в боеприпасах.

"Разделили обеспокоенность относительно продолжающихся провокаций со стороны КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах. Мы работаем вместе над развитием нового безопасности и оборонного партнерства после нашего успешного саммита", – сообщил он.

Good meeting with Korean Defence Minister Lee Jong-sup at #SLD23.



Shared alarm at continued DPRK provocations and discussed Ukraine’s needs for ammunition.



We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/abhhvXlv6C — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2023

Ранее Боррель сообщал, что государства Евросоюза предоставили Украине 220 тысяч артиллерийских боеприпасов различных калибров и 1300 ракет.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства Альянса подписать больше контрактов с оборонными компаниями для увеличения производства боеприпасов, поскольку их запасы боеприпасов исчерпываются в связи с поддержкой Украины.