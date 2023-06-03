В Естонії розпочались масштабні навчання в Балтійському морі

У суботу, 3 червня, в естонському Таллінні розпочалися найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Загалом у навчаннях Baltops, які проводять у 52-й раз, беруть участь близько 6000 військовослужбовців військово-морських, сухопутних і повітряних сил.

Протягом двох тижнів союзники відпрацюють, серед іншого, протичовнову і протиповітряну оборону, знешкодження боєприпасів і медико-рятувальні операції.

Естонія готувалася до навчань приблизно три роки.

Командувач ВМС Естонії Юрі Саска сказав, що такої кількості кораблів у Таллінні ніколи раніше не було.

"У 2016 році учасників було трохи менше, тобто тільки морська піхота і їхні кораблі. Але ще ніколи не було такого, щоб усі кораблі починали навчання з Таллінна", – сказав Саска.

Найбільшим кораблем, який прибув до Таллінна, є Mount Whitney, що належить 6-му флоту США і звідки здійснюється управління всією операцією.

Вперше як член НАТО у навчаннях бере участь Фінляндія.

Навчання завершаться 16 червня у Німеччині.

Нагадаємо, з 12 по 23 червня у Німеччині почнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.