В Эстонии начались масштабные учения в Балтийском море

В субботу, 3 июня, в эстонском Таллинне начались крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Всего в учениях Baltops, которые проводятся в 52-й раз, принимают участие около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

В течение двух недель союзники отработают, среди прочего, противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

Эстония готовилась к учениям примерно три года.

Командующий ВМС Эстонии Юри Саска сказал, что такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

"В 2016 году участников было немного меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна", – сказал Саска.

Самым большим кораблем, который прибыл в Таллинн, является Mount Whitney, принадлежащий 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

Впервые в качестве члена НАТО в учениях участвует Финляндия.

Учения завершатся 16 июня в Германии.

Напомним с 12 по 23 июня в Германии начнутся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут крупнейшими такими маневрами в истории Альянса.