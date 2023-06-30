Глава МЗС Литви: підстав для закриття кордону з Білоруссю поки що немає 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що підстав для повного закриття кордону з Білоруссю на національному рівні поки що немає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За його словами, такі дії будуть розглядати тільки в разі виникнення кризи, що становить пряму загрозу національній безпеці.

"Закриття кордону, якщо ми маємо на увазі повне закриття кордону, має далекосяжні наслідки. Наш кордон, який пов'язує нас безпосередньо з Білоруссю, також пов'язує Литву з усім світом на схід, скажімо, такими країнами, як Казахстан, Узбекистан та багато інших – Сакартвело, Вірменія. Ми повинні враховувати і це", – наголосив міністр закордонних справ в ефірі телеканалу LRT у четвер.

За словами Ландсбергіса, повне закриття кордону – це "червона кнопка".

"У разі кризи, бачачи, що по той бік кордону відбуваються провокації та небезпечні дії, які ще не потребують запровадження четвертої чи п'ятої статті, ми, можливо, й могли б розглянути такі національні дії, але поки що для цього немає жодних підстав", – запевнив очільник литовської дипломатії.

Раніше міністри закордонних справ Литви та Латвії закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі.

Президент Литви Гітанас Науседа попередив про ризики, які для безпеки Литви може становити перебування "вагнерівців" у Білорусі.