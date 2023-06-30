Британська розвідка розповіла, як другий рік інтенсивної війни відобразився на бюджеті РФ

Росія у 2023 році заклала на військові потреби майже на процентний пункт ВВП більше, ніж у 2021 році, а реальні витрати на війну проти України можуть бути ще більшими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповідають у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 30 червня.

Аналітики звернули увагу на нову доповідь SIPRI – Стокгольмського інституту дослідження питань миру, де оцінюють, що бюджет Росії на військові витрати у 2023 році складає близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США).

Ця сума відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії, порівняно з 3,6% у 2021 році.

"Реальні військові витрати Росії точно невідомі через нестачу прозорості у цьому питанні, у тому числі використання засекречених позицій у бюджеті, що складає приблизно 22% усього бюджету російського уряду. Хоча лише частина військового бюджету витрачається на війну в Україні, збільшені витрати відображають ціну дій РФ в Україні. Крім того, Росія майже точно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на війну, у тому числі на заходи на окупованих територіях та захисні заходи у прикордонних з Україною районах", – зазначають в огляді.

Нагадаємо, в огляді за четвер британська розвідка прогнозувала наслідки втрати російською авіацією Іл-22М, який збили "вагнерівці" під час заколоту.