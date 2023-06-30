Британская разведка рассказала, как второй год интенсивной войны отразился на бюджете РФ

Россия в 2023 году заложила на военные нужды почти на процентный пункт ВВП больше, чем в 2021 году, а реальные расходы на войну против Украины могут быть еще больше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказывают в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 30 июня.

Аналитики обратили внимание на новый доклад SIPRI – Стокгольмского института исследования вопросов мира, где оценивают, что бюджет России на военные расходы в 2023 году составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов США).

Эта сумма соответствует примерно 4,4% ВВП России, по сравнению с 3,6% в 2021 году.

"Реальные военные расходы России точно неизвестны из-за недостатка прозрачности в этом вопросе, в том числе использования засекреченных позиций в бюджете, что составляет примерно 22% всего бюджета российского правительства. Хотя лишь часть военного бюджета тратится на войну в Украине, увеличенные расходы отражают цену действий РФ в Украине. Кроме того, Россия почти точно столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на войну, в том числе на мероприятия на оккупированных территориях и защитные мероприятия в приграничных с Украиной районах", – отмечают в обзоре.

Напомним, в обзоре за четверг британская разведка прогнозировала последствия потери российской авиацией Ил-22М, который сбили "вагнеровцы" во время мятежа.