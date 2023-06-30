Беспорядки из-за смерти во Франции парня, застреленного полицией, распространились на Бельгию

Беспорядки, которые третью ночь продолжались во Франции из-за смерти парня, застреленного полицией, нашли сторонников также в Брюсселе; задержали более 60 человек.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Полиция Брюсселя вечером в четверг задержала 64 молодых людей среди тех, кто присоединился к французским протестам на улицах бельгийской столицы.

В соцсетях в течение дня распространялись призывы самоорганизоваться на протест солидарности с французами, которые возмущаются убийством подростка. К вечеру молодые люди собрались на улицах Брюсселя в нескольких местах. В полиции знали об этих планах и вывели на улицы значительные силы правоохранителей, чтобы не допустить беспорядков.

В районе Аннеэсенс, на проспекте Лемонье ненадолго появились баррикады, но дальше при участии местных жителей их быстро устранили. Из-за протестов пришлось изменить маршруты нескольких автобусов и трамваев.

В нескольких местах были хулиганские поджоги, которые быстро потушили, однако одно авто сгорело.

В отношении 47 несовершеннолетних и 16 совершеннолетних участников беспорядков применили процедуру превентивного задержания. Одного несовершеннолетнего арестовали после того, как он избивал и нанес физические повреждения сотруднику полиции, а после допроса отпустили.

Бельгийская полиция отметила, что будет тщательно следить за ситуацией в последующие дни.

Как сообщалось, во Франции беспорядки повторились третью ночь подряд и стали самыми масштабными. Задержаны более 660 человек, пострадали почти 250 правоохранителей.

Президент Эмманюэль Макрон созвал новое кризисное совещание.

В ночь на четверг министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить беспорядки.