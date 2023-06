Міністр з питань довкілля Британії пішов у відставку з гострою критикою прем'єра Сунака

Британський міністр з питань навколишнього середовища Зак Голдсміт у п'ятницю подав у відставку з уряду, розкритикувавши прем'єр-міністра Ріші Сунака за "незацікавленість" в екологічних питаннях.

Про це йдеться у заяві Голдсміта у Twitter в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Проблема не в тому, що уряд вороже ставиться до навколишнього середовища, а в тому, що ви, наш прем'єр-міністр, просто не зацікавлені", – заявив Голдсміт, який обіймав посаду державного міністра у справах заморських територій, Співдружності, енергетики, клімату та навколишнього середовища.

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER