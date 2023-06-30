Міністр з питань довкілля Британії пішов у відставку з гострою критикою прем'єра Сунака

Британський міністр з питань навколишнього середовища Зак Голдсміт у п'ятницю подав у відставку з уряду, розкритикувавши прем'єр-міністра Ріші Сунака за "незацікавленість" в екологічних питаннях.

Про це йдеться у заяві Голдсміта у Twitter в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Проблема не в тому, що уряд вороже ставиться до навколишнього середовища, а в тому, що ви, наш прем'єр-міністр, просто не зацікавлені", – заявив Голдсміт, який обіймав посаду державного міністра у справах заморських територій, Співдружності, енергетики, клімату та навколишнього середовища.

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) June 30, 2023

У його заяві про відставку йдеться про те, що Британія "помітно зійшла зі світової арени і відмовилася від свого лідерства в питаннях клімату і природи".

Він згадав про ключовий законопроєкт про добробут тварин, який було скасовано, а також про відмову від обіцянки витратити 11,6 мільярдів фунтів стерлінгів на клімат і навколишнє середовище.

Його заявив перегукується з доповіддю, опублікованою раніше цього тижня урядовими радниками з питань клімату, які заявили, що Британія втратила свою позицію світового лідера в боротьбі зі зміною клімату і робить недостатньо для досягнення своєї мети щодо нульового рівня викидів до середини століття.

Відставка Голдсміта відбулася через день після того, як депутати засудили його за підтримку колишнього прем’єра Бориса Джонсона.

Нагадаємо, торік прем'єр Британії Ріші Сунак на саміті ООН заявив, що війна в Україні є причиною швидше реагувати на зміни клімату.

Примітно, що Сунак спершу не хотів відвідувати цей кліматичний саміт через необхідність зосередитися на внутрішніх питаннях, але все ж передумав.