Министр по вопросам окружающей среды Британии ушел в отставку с острой критикой премьера Сунака

Британский министр по вопросам окружающей среды Зак Голдсмит в пятницу подал в отставку из правительства, раскритиковав премьер-министра Риши Сунака за "незаинтересованность" в экологических вопросах.

Об этом говорится в заявлении Голдсмита в Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Проблема не в том, что правительство враждебно относится к окружающей среде, а в том, что вы, наш премьер-министр, просто не заинтересованы", – заявил Голдсмит, занимавший должность государственного министра по делам заморских территорий, Содружества, энергетики, климата и окружающей среды.

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER