Министр по вопросам окружающей среды Британии ушел в отставку с острой критикой премьера Сунака

Британский министр по вопросам окружающей среды Зак Голдсмит в пятницу подал в отставку из правительства, раскритиковав премьер-министра Риши Сунака за "незаинтересованность" в экологических вопросах.

Об этом говорится в заявлении Голдсмита в Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Проблема не в том, что правительство враждебно относится к окружающей среде, а в том, что вы, наш премьер-министр, просто не заинтересованы", – заявил Голдсмит, занимавший должность государственного министра по делам заморских территорий, Содружества, энергетики, климата и окружающей среды.

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) June 30, 2023

В его заявлении об отставке говорится о том, что Британия "заметно сошла с мировой арены и отказалась от своего лидерства в вопросах климата и природы".

Он упомянул о ключевом законопроекте о благополучии животных, который был отменен, а также об отказе от обещания потратить 11,6 миллиардов фунтов стерлингов на климат и окружающую среду.

Его заявление перекликается с докладом, опубликованным ранее на этой неделе правительственными советниками по вопросам климата, которые заявили, что Британия потеряла свою позицию мирового лидера в борьбе с изменением климата и делает недостаточно для достижения своей цели по нулевому уровню выбросов к середине века.

Отставка Голдсмита состоялась через день после того, как депутаты осудили его за поддержку бывшего премьера Бориса Джонсона.

Напомним, в прошлом году премьер Британии Риши Сунак на саммите ООН заявил, что война в Украине является причиной быстрее реагировать на изменения климата.

Примечательно, что Сунак сперва не хотел посещать этот климатический саммит из-за необходимости сосредоточиться на внутренних вопросах, но все же передумал.