Червень ймовірно став для Британії найспекотнішим в історії 

Червень 2023 року очікувано стане для Британії найспекотнішим за всю історію спостережень.

Як повідомляє BBC, пише "Європейська правда", про це свідчать попередні оцінки метеорологічного агентства.

Денні температурні максимуми не були надзвичайними – так, у найспекотніший день місяця стовпчик термометра досягнув 32.2°C. Проте йдеться про найбільш тривалий помірно-спекотний період на рекордно значній території. За цими показниками червень 2023 року побив рекорди 1940 і 1976 років.

Середньомісячна температура повітря та середня найвища температура стали найвищими в історії спостережень.

Денні температурні показники більш як два тижні перевищували 25°C, у поєднанні з високою вологістю; суттєвого зниження температури на ніч не було.

Окрім того, місяць позначився вкрай малою кількістю опадів. В окремих населених пунктах дощу не було вже більш як 30 днів.

З огляду на зміну клімату, науковці припускають, що такі тривалі періоди спеки наступними роками почастішають.

Перший тиждень липня у Британії очікувано стане прохолоднішим та дощовим, але потім спека може знов повернутися.

Водночас, поки не йдеться про повторення рекордної спеки літа 2022 року, коли стовпчик термометра у Британії вперше перетнув позначку 40°C.