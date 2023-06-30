Июнь вероятно стал для Британии самым жарким в истории

Июнь 2023 года ожидаемо станет для Британии самым жарким за всю историю наблюдений.

Как сообщает BBC, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют предварительные оценки метеорологического агентства.

Дневные температурные максимумы не были чрезвычайными – так, в самый жаркий день месяца столбик термометра достиг 32.2°C. Однако речь идет о наиболее длительном умеренно-жарком периоде на рекордно значительной территории. По этим показателям июнь 2023 года побил рекорды 1940 и 1976 годов.

Среднемесячная температура воздуха и средняя самая высокая температура стали самыми высокими в истории наблюдений.

Дневные температурные показатели более двух недель превышали 25°C, в сочетании с высокой влажностью; существенного снижения температуры на ночь не было.

Кроме того, месяц обозначился крайне малым количеством осадков. В отдельных населенных пунктах дождя не было уже более 30 дней.

Учитывая изменение климата, ученые предполагают, что такие длительные периоды жары в последующие годы участятся.

Первая неделя июля в Британии ожидаемо станет прохладной и дождливой, но потом жара может вновь вернуться.

В то же время, пока речь не идет о повторении рекордной жары лета 2022 года, когда столбик термометра в Британии впервые пересек отметку 40°C.