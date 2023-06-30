Фінляндія замовила 17 десантних катерів вартістю 25,5 млн євро

Міністр оборони Антті Хаккянен уповноважив Збройні сили Фінляндії замовити 17 фінських десантних катерів типу Jurmo із запчастинами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського уряду.

"Нові Jurmo будуть підтримувати і розвивати мобільність берегових військ до кінця 2030-х років", – йдеться у повідомленні.

Катери будуть поставлені компанією Marine AluTech Oy AB. Загальна вартість закупівлі без ПДВ становить 25,5 млн євро.

Універсальні швидкохідні катери класу Jurmo являють собою новітній засіб ВМС Фінляндії. Катер може використовуватися для перевезення особового складу, медичних та евакуаційних завдань, висадки десанту, спостереження та ескорту, а також для бойових завдань і завдань бойового забезпечення.

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