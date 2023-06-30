Финляндия заказала 17 десантных катеров стоимостью 25,5 млн евро

Министр обороны Антти Хаккянен уполномочил Вооруженные силы Финляндии заказать 17 финских десантных катеров типа Jurmo с запчастями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского правительства.

"Новые Jurmo будут поддерживать и развивать мобильность береговых войск до конца 2030-х годов", – говорится в сообщении.

Катера будут поставлены компанией Marine AluTech Oy AB. Общая стоимость закупки без НДС составляет 25,5 млн евро.

Универсальные быстроходные катера класса Jurmo представляют собой новейшее средство ВМС Финляндии. Катер может использоваться для перевозки личного состава, медицинских и эвакуационных задач, высадки десанта, наблюдения и эскорта, а также для боевых задач и задач боевого обеспечения.

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