Активісти зірвали виступ міністерки уряду Італії через її позицію щодо абортів

У Римі активісти освистали міністерку у справах сім'ї Італії Юджинію Роччеллу через її критичну позицію щодо права на аборт, змусивши її скасувати виступ на конференції, присвяченій боротьбі зі зниженням народжуваності в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У момент, коли модератор дав слово Роччеллі, її освистали присутні в залі активісти, які підняли літери, що складалися в речення "Я вирішую, що робити зі своїм тілом".

Рокчелла спочатку намагалася перекричати протестувальників, але потім вирішила відмовитися від запланованого виступу. Співорганізатор конференції Джіджі Де Пало пізніше повідомив, що міністерка взагалі пішла з заходу.

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Durante la quarta edizione degli Stati Generali della Natalità a #Roma, il ministro della Famiglia Eugenia #Roccella è stata interrotta da proteste di giovani appartenenti al movimento transfemminista #Aracne.



➡️ https://t.co/psN6pTtkRl pic.twitter.com/eS3tnFDizW — ilGiornale (@ilgiornale) May 9, 2024

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні висловила підтримку міністерці, яка входить до її партії "Брати Італії", та назвала ганебним протест. Підтримав Роччеллу й президент країни Серджо Матарелла.

Чинний італійський уряд не вперше викликає критику через наміри обмежити репродуктивні права жінок. Минулого місяця депутат від "Братів Італії" вніс до парламенту пропозицію, яка може полегшити діяльність груп проти абортів у державних сімейних клініках.

Водночас зниження рівня народжуваності в Італії вважають серйозною проблемою. Раніше національний інститут статистики ISTAT заявив, що народжуваність в країні впала до рекордно низького рівня в 2023 році.