Вильнюс стал первым городом в Европе с беспилотными автомобилями

Вильнюс стал первым городом в Европе, где стали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает LRT.

Отмечается, что в Вильнюсе начали курсировать три автономных автомобиля, которые доставляют клиентам различные товары и продукты питания.

Их признали безопасными, поскольку его способность одного из них безопасно участвовать в дорожном движении была проверена после запуска в одном из районов литовской столицы, начиная с осени 2022 года.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, эти беспилотные автомобили также соответствуют всем стандартам безопасности. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте напомнила, что Литва уже создала условия для беспилотного транспорта на законодательном уровне с 2018 года.

"Я очень рада, что у нас в Литве беспилотные технологии уже будут применяться на практике. Естественно, поскольку технология развивается очень быстро, мы все ближе к реальным примерам на дорогах Литвы", – сказала она.

Руководитель проекта продаж эстонской компании Clevon, разработавшей эти автомобили, Март Матисен заявил, что автомобили смогут двигаться по улицам со скоростью до 50 км/ч, но в целях безопасности их скорость в Вильнюсе на некоторое время снизят до 25 км/ч.

Ранее сообщалось, что Франция провела первое испытание прототипа гиперзвукового боевого блока VMaX – беспилотного летательного аппарата, который может лететь со скоростью более 5 Махов (6000 километров в час) и способен нести обычную или ядерную боеголовку, что является частью усилий страны по созданию современных систем противовоздушной обороны.

Они запускаются с ракетоносителя на высоту в десятки километров, после чего направляются к цели на сверхзвуковой скорости.