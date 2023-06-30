Президентка Молдови розповіла про вплив пропаганди РФ на жителів Гагаузії

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, що в автономному регіоні Гагаузії триває кампанія дезінформації, спрямована проти керівництва країни та переваг ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на молодіжному форумі в Комраті 30 червня, повідомляє NewsMaker.

За словами Санду, головною проблемою боротьби з дезінформацією в Гагаузії є незнання місцевими жителями румунської та гагаузької мов.

"Тому єдине джерело інформації – ЗМІ російською мовою, більшість з яких – російські. Тому пропаганда Москви потрапляє сюди і заповнює тут весь інформаційний простір", – зазначила вона.

Санду сказала, що для того, щоб захиститися від цієї дезінформації, необхідно "вивчити румунську мову, вивчити гагаузьку мову і підтримувати місцевий контент румунською та гагаузькою мовами".

У цьому контексті президентка нагадала про програму безкоштовного вивчення румунської мови в Молдові.

Санду додала, що в автономії проводять кампанію дезінформації. Через це знецінюють усі переваги, які отримує Гагаузія від проєктів ЄС.

"Наприклад, Гагаузія користувалася і користується перевагами важливих проєктів, що підтримуються нашими партнерами з розвитку, урядом США, ЄС, Великою Британією, іншими демократичними країнами, які хочуть, щоб Молдова досягла успіху. Хтось сказав спасибі за цю допомогу? Зокрема, керівництво автономії забуває подякувати за ці проєкти, які важливі для громадян Гагаузії. Через дезінформацію жителі Гагаузії не знають, хто насправді забезпечує їм доступ до водопроводу, каналізації, хто відремонтував дороги", – сказала Санду.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Гагаузія: любов до РФ, гроші з ЄС і страх сепаратизму. Історія регіону під боком України