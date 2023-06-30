Президент Молдовы рассказала о влиянии пропаганды РФ на жителей Гагаузии

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в автономном регионе Гагаузии продолжается кампания дезинформации, направленная против руководства страны и преимуществ ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила на молодежном форуме в Комрате 30 июня, сообщает NewsMaker.

По словам Санду, главной проблемой борьбы с дезинформацией в Гагаузии является незнание местными жителями румынского и гагаузского языков.

"Поэтому единственный источник информации – СМИ на русском языке, большинство из которых – российские. Поэтому пропаганда Москвы попадает сюда и заполняет здесь все информационное пространство", – отметила она.

Санду сказала, что для того, чтобы защититься от этой дезинформации, необходимо "выучить румынский язык, изучить гагаузский язык и поддерживать местный контент на румынском и гагаузском языках".

В этом контексте президент напомнила о программе бесплатного изучения румынского языка в Молдове.

Санду добавила, что в автономии проводят кампанию дезинформации. Из-за этого обесценивают все преимущества, которые получает Гагаузия от проектов ЕС.

"Например, Гагаузия пользовалась и пользуется преимуществами важных проектов, поддерживаемых нашими партнерами по развитию, правительством США, ЕС, Великобританией, другими демократическими странами, которые хотят, чтобы Молдова добилась успеха. Кто-то сказал спасибо за эту помощь? В том числе руководство автономии забывает поблагодарить за эти проекты, которые важны для граждан Гагаузии. Из-за дезинформации жители Гагаузии не знают, кто на самом деле обеспечивает им доступ к водопроводу, канализации, кто отремонтировал дороги", – сказала Санду.

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