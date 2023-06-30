Прем'єр Грузії назвав Орбана "справжнім другом"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

Заява Гарібашвілі пролунала після того, як грузинський депутат Роман Гоцирідзе назвав Орбана "чортом".

У відповідь прем'єр Грузії закликав депутата "контролювати свої слова", коли той говорить про Орбана.

"Пане Романе, я закликаю вас бути коректними, коли ви говорите про пана Орбана. Пан Віктор Орбан – справжній друг нашої країни. Він нас підтримує, підтримує вступ нашої країни до НАТО, до Європейського союзу, і він один із наших стійких прихильників у Європейському союзі", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, за інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, через суперечки щодо прав меншин Угорщина налаштована блокувати початок переговорів про вступ України до ЄС, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.

Водночас спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі натякнув, що не бачить проблем з намірами Угорщини блокувати відкриття переговорів про вступ України у ЄС, щоб вимагати статус кандидата для Грузії.