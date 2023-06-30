США повертаються в ЮНЕСКО

193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на позачерговій сесії Генеральної конференції ухвалили рішення прийняти Сполучені Штати назад до складу організації.

Як пише "Європейська правда", про це в п’ятницю повідомили в ЮНЕСКО.

Держави-члени ЮНЕСКО схвалили американську пропозицію повернення США до організації, згідно з якою держава відновлює членство без необхідності негайної виплати заборгованості за внесками – вона, за оцінками, становить 619 мільйонів доларів.

Рішення підтримали 132 держави-члени ЮНЕСКО, проти виступили 10.

США фінансуватимуть 22% регулярного бюджету організації, а з 2023 року – ще й даватимуть добровільні внески на фінансування програм, зокрема тих, що підтримують доступ до освіти в Африці, пам'ять про Голокост і захист журналістів.

"Це великий день для ЮНЕСКО і для багатосторонніх відносин. Спираючись на імпульс, досягнутий в останні роки, наша організація знову рухається до універсалізму з поверненням Сполучених Штатів", – прокоментувала генеральна директорка ЮНЕСКО Одре Азуле.

США мають тривалу історію відносин із ЮНЕСКО. У 2011 році адміністрація тодішнього американського президента Барака Обами припинила фінансування ЮНЕСКО після того, як повноправним членом організації стала Палестина – це було заборонено американським законодавством.

США оголосили про намір покинути організацію в жовтні 2017 року у зв’язку з розбіжностями довкола палестино-ізраїльського конфлікту.