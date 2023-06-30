США возвращаются в ЮНЕСКО

193 государства-члена Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на внеочередной сессии Генеральной конференции приняли решение принять Соединенные Штаты обратно в состав организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили в ЮНЕСКО.

Государства-члены ЮНЕСКО одобрили американское предложение возвращения США в организацию, согласно которому государство восстанавливает членство без необходимости немедленной выплаты задолженности по взносам – она, по оценкам, составляет 619 миллионов долларов.

Решение поддержали 132 государства-члена ЮНЕСКО, против выступили 10.

США будут финансировать 22% регулярного бюджета организации, а с 2023 года – еще и давать добровольные взносы на финансирование программ, в том числе поддерживающих доступ к образованию в Африке, память о Холокосте и защиту журналистов.

"Это великий день для ЮНЕСКО и для многосторонних отношений. Опираясь на импульс, достигнутый в последние годы, наша организация снова движется к универсализму с возвращением Соединенных Штатов", – прокомментировала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

США имеют длительную историю отношений с ЮНЕСКО. В 2011 году администрация тогдашнего американского президента Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как полноправным членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.

США объявили о намерении покинуть организацию в октябре 2017 года в связи с разногласиями вокруг палестино-израильского конфликта.