У німецькому Ердманнгаузені штрафуватимуть за грюкання дверима авто
Рада громади Ердманнгаузен німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг одноголосно ухвалила постанову, яка передбачає штрафи за надто гучне грюкання дверима автомобіля.
Про це йдеться в репортажі телеканалу SWR, повідомляє "Європейська правда".
Ухвалена постанова щодо "шуму, спричиненого транспортними засобами" передбачає, що житель Ердманнгаузена, який "надмірно голосно зачиняє двері свого автомобіля", повинен очікувати штрафу в розмірі до 80 євро.
Штрафи передбачені й за інші види надмірного автомобільного шуму, наприклад невиправдано довгу роботу двигунів (це стосується також мотоциклів і велосипедів з допоміжними двигунами), а також зайвий шум під час завантаження й розвантаження ваговоза або використання сигналу без потреби.
Очільник Ердманнгаузена Маркус Колер заявив, що в ініціативі немає нічого незвичайного. Деякі громади в районі Людвігсбург, де й розташований Ердманнгаузен, уже запровадили аналогічні постанови про "шум, спричинений транспортними засобами".
"Я не думаю, що у нас є якісь надзвичайні проблеми з шумом", – сказав він в інтерв’ю SWR.
Опитані каналом жителі громади також не були в захваті від рішення. "Насправді мені здається безглуздим, що люди вирішують щось подібне", – сказав один із мешканців.
У 2019 році в Нідерландах спричинило дискусію рішення закрити дитячий майданчик при школі після скарг сусідів на надмірний шум.