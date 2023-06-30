У німецькому Ердманнгаузені штрафуватимуть за грюкання дверима авто

Рада громади Ердманнгаузен німецької федеральної землі Баден-Вюртемберг одноголосно ухвалила постанову, яка передбачає штрафи за надто гучне грюкання дверима автомобіля.

Про це йдеться в репортажі телеканалу SWR, повідомляє "Європейська правда".

Ухвалена постанова щодо "шуму, спричиненого транспортними засобами" передбачає, що житель Ердманнгаузена, який "надмірно голосно зачиняє двері свого автомобіля", повинен очікувати штрафу в розмірі до 80 євро.

Штрафи передбачені й за інші види надмірного автомобільного шуму, наприклад невиправдано довгу роботу двигунів (це стосується також мотоциклів і велосипедів з допоміжними двигунами), а також зайвий шум під час завантаження й розвантаження ваговоза або використання сигналу без потреби.

Очільник Ердманнгаузена Маркус Колер заявив, що в ініціативі немає нічого незвичайного. Деякі громади в районі Людвігсбург, де й розташований Ердманнгаузен, уже запровадили аналогічні постанови про "шум, спричинений транспортними засобами".

"Я не думаю, що у нас є якісь надзвичайні проблеми з шумом", – сказав він в інтерв’ю SWR.

Опитані каналом жителі громади також не були в захваті від рішення. "Насправді мені здається безглуздим, що люди вирішують щось подібне", – сказав один із мешканців.

У 2019 році в Нідерландах спричинило дискусію рішення закрити дитячий майданчик при школі після скарг сусідів на надмірний шум.