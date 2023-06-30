В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто

Совет общины Эрдманнгаузен немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг единогласно принял постановление, которое предусматривает штрафы за слишком громкое хлопанье дверью автомобиля.

Об этом говорится в репортаже телеканала SWR, сообщает "Европейская правда".

Принятое постановление по "шуму, вызванного транспортными средствами" предусматривает, что житель Эрдманнгаузена, который "чрезмерно громко закрывает двери своего автомобиля", должен ожидать штрафа в размере до 80 евро.

Штрафы предусмотрены и за другие виды чрезмерного автомобильного шума, например неоправданно долгую работу двигателей (это касается также мотоциклов и велосипедов со вспомогательными двигателями), а также излишний шум при погрузке и разгрузке грузовика или использование сигнала без надобности.

Глава Эрдманнгаузена Маркус Колер заявил, что в инициативе нет ничего необычного. Некоторые общины в районе Людвигсбург, где и расположен Эрдманнгаузен, уже ввели аналогичные постановления о "шуме, вызванном транспортными средствами".

"Я не думаю, что у нас есть какие-то чрезвычайные проблемы с шумом", – сказал он в интервью SWR.

Опрошенные каналом жители общины также не были в восторге от решения. "На самом деле мне кажется бессмысленным, что люди решают что-то подобное", – сказал один из жителей.

В 2019 году в Нидерландах вызвало дискуссию решение закрыть детскую площадку при школе после жалоб соседей на чрезмерный шум.