16-річний хлопець вдерся до парламенту Ірландії, його затримали

Поліція Дубліна в суботу затримала підлітка, який вдерся до Лейнстер-хауз – будівлі парламенту Ірландії – та завдав їй певної шкоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом). Хлопця, який незаконно потрапив на територію ірландського парламенту, арештували й доправили на допит.

У поліції заявили, що розслідування інциденту триває. Відомо, що будівля парламенту в результаті проникнення зазнала шкоди, але правоохоронці не коментують подробиць.

Членкиня комісії з нагляду за Лейнстер-хаус парламенту Ірландії Дженніфер Вітмор назвала вторгнення "тривожним", додавши, що "важливо, аби система безпеки була перевірена, а будь-які прогалини були виявлені і швидко виправлені".

Голова верхньої палати парламенту Ірландії Джеррі Баттімер назвав вторгнення "дуже серйозним порушенням безпеки, яке має бути розслідувано". Він повідомив, що це питання буде обговорюватися на наступному засіданні парламентської комісії.

Нагадаємо, минулого місяця в Німеччині невідомий чоловік на своєму автомобілі приєднався до урядового кортежу, в якому пересувався канцлер Олаф Шольц.