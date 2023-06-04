16-летний парень ворвался в парламент Ирландии, его задержали

Полиция Дублина в субботу задержала подростка, который ворвался в Лейнстер-хауз – здание парламента Ирландии – и нанес ему определенный ущерб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Парня, который незаконно попал на территорию ирландского парламента, арестовали и доставили на допрос.

В полиции заявили, что расследование инцидента продолжается. Известно, что здание парламента в результате проникновения понесло ущерб, но правоохранители не комментируют подробности.

Член комиссии по надзору за Лейнстер-хаус парламента Ирландии Дженнифер Уитмор назвала вторжение "тревожным", добавив, что "важно, чтобы система безопасности была проверена, а любые пробелы были обнаружены и быстро исправлены".

Председатель верхней палаты парламента Ирландии Джерри Баттимер назвал вторжение "очень серьезным нарушением безопасности, которое должно быть расследовано". Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании парламентской комиссии.

Напомним, в прошлом месяце в Германии неизвестный мужчина на своем автомобиле присоединился к правительственному кортежу, в котором передвигался канцлер Олаф Шольц.