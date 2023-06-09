Авіакомпанія SAS виключила продукцію гіганта Mondelez, оголошеного Україною "спонсором війни"

Авіакомпанія "Скандинавські авіалінії" (SAS) призупинила продаж усіх продуктів харчового гіганта Mondelez у четвер через те, що компанія перебуває в українському списку "спонсорів війни".

Про це повідомило видання Borsen, пише "Європейська правда".

Компанія Mondelez володіє, серед інших, брендами Freia, Toblerone і Daim. У неї є три заводи в Росії, і Україна звинувачує компанію у тому, що, сплачуючи податки до бюджету РФ, вона робить свій внесок в забезпечення армії агресора.

"Ми вилучаємо продукцію (Mondelez. – Ред.) з нашого асортименту і замінюємо її", – заявив виданню представник SAS Тоньє Сунд у четвер вдень.

У Mondelez прокоментували крок авіакомпанії, назвавши його "ганебним".

"Ми вважаємо ганьбою те, що SAS ухвалила таке рішення, але, звісно, наші клієнти самі вирішують, які продукти вони хочуть продавати", – зазначили у пресслужбі Mondelez в електронному листі виданню.

Компанія зазначила, що вони розуміють "емоційність проблеми" та "поважають різні думки з цього приводу".

"Проте ми хочемо уточнити, що Freia – це норвезький бренд, виробництво якого розташоване в Норвегії. Виробництво не відбувається в Росії, і ми не продаємо в Скандинавії продукцію, вироблену в Росії", – зазначили в Mondelez .

Як відомо, Угорщина блокує схвалення 11-го пакету санкцій ЄС через внесення Україною OTP Bank до списку "спонсорів війни".

Німеччина та Угорщина сперечалися через роль цього банку в російській війні.