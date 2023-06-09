Авиакомпания SAS исключила продукцию гиганта Mondelez, объявленного Украиной "спонсором войны"

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) приостановила продажу всех продуктов пищевого гиганта Mondelez в четверг из-за того, что компания находится в украинском списке "спонсоров войны".

Об этом сообщило издание Borsen, пишет "Европейская правда".

Компания Mondelez владеет, среди прочих, брендами Freia, Toblerone и Daim. У нее есть три завода в России, и Украина обвиняет компанию в том, что, платя налоги в бюджет РФ, она делает свой вклад в обеспечение армии агрессора.

"Мы изымаем продукцию (Mondelez. – Ред.) из нашего ассортимента и заменяем ее", – заявил изданию представитель SAS Тонье Сунд в четверг днем.

В Mondelez прокомментировали шаг авиакомпании, назвав его "позорным".

"Мы считаем позором то, что SAS приняла такое решение, но, конечно, наши клиенты сами решают, какие продукты они хотят продавать", – отметили в пресс-службе Mondelez в электронном письме изданию.

Компания отметила, что они понимают "эмоциональность проблемы" и "уважают разные мнения по этому поводу".

"Однако мы хотим уточнить, что Freia – это норвежский бренд, производство которого находится в Норвегии. Производство не происходит в России, и мы не продаем в Скандинавии продукцию, произведенную в России", – отметили в Mondelez.

Как известно, Венгрия блокирует одобрение 11-го пакета санкций ЕС из-за внесения Украиной OTP Bank в список "спонсоров войны".

Германия и Венгрия спорили из-за роли этого банка в российской войне.