Британська розвідка: ЗСУ намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра під Херсоном

Українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі, вважає британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 1 липня.

Аналітики зазначають, що з 23 червня українські сили майже точно почали переміщуватися на лівий берег Дніпра біля Антонівського мосту. З 27 червня бої на лівому березі посилилися.

Серед російських підрозділів, що стоять у цьому районі – елементи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яка входить до російської групи сил "Дніпро".

"Останніми тижнями РФ скоріш за все перекинула частини цієї групи, що обороняла берег Дніпра, на посилення сектора біля Запоріжжя. Бої біля мосту майже точно ускладнюють розлив води, руйнування і грязюка внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня," – зазначає розвідка.

Тим часом Інститут вивчення війни теж пише, що на лівому березі під східним прольотом Антонівського мосту може бути близько 70 українських захисників і росіянам не вдається вибити їх звідти.

Також цього тижня британська розвідка повідомляла, що удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику.