Очільник Мін’юсту Польщі та генеральний прокурор Збігнєв Зьобро заявив, що останні заворушення у Франції – доказ того, що Польща права у своєму небажанні приймати більше мігрантів з-за меж Європи.

Допис польською мовою він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зьобро констатував, що нічні безлади у французьких містах тривають вже кілька днів.

"Це історія про банкрутство міграційної політики і "культурного збагачення", про прогресивний занепад та анархією. За Францією ще Бельгія, Швеція і так далі. Якщо Захід не може прийти до тями, то дайте нам, полякам, зробити правильні висновки. Так – референдуму, ні переміщенню біженців", – заявив Зьобро.

Trzecia noc zamieszek we Francji, spalone sklepy i samochody, ranni policjanci, przerażeni ludzie. To opowieść o bankructwie polityki migracyjnej i kulturowego „ubogacenia”, o postępującym upadku i anarchii. A za Francją w kolejce Belgia, Szwecja i następni…



Skoro Zachód nie… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 1, 2023

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у питанні про розселення мігрантів, які прибувають до Європи, до різних країн союзу. Попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Після того у Польщі заявили про наміри заблокувати європейський план.

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у питанні про розподіл мігрантів.