Укр Рус Eng

В уряді Польщі заявили, що заворушення у Франції – свідчення провалу міграційної політики ЄС

Субота, 1 липня 2023, 10:36

Очільник Мін’юсту Польщі та генеральний прокурор Збігнєв Зьобро заявив, що останні заворушення у Франції – доказ того, що Польща права у своєму небажанні приймати більше мігрантів з-за меж Європи.

Допис польською мовою він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Зьобро констатував, що нічні безлади у французьких містах тривають вже кілька днів.

Заворушення у Франції: понад 400 затримань, епіцентр перекинувся зі столиці на південь

"Це історія про банкрутство міграційної політики і "культурного збагачення", про прогресивний занепад та анархією. За Францією ще Бельгія, Швеція і так далі. Якщо Захід не може прийти до тями, то дайте нам, полякам, зробити правильні висновки. Так – референдуму, ні переміщенню біженців", – заявив Зьобро. 

Нагадаємо, країни ЄС досягли домовленості у питанні про розселення мігрантів, які прибувають до Європи, до різних країн союзу. Попри те, що Польща і Угорщина були проти, для досягнення угоди вистачило кваліфікованої більшості.

Після того у Польщі заявили про наміри заблокувати європейський план

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за проведення референдуму у питанні про розподіл мігрантів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща міграційна криза