Глава Минюста Польши и генеральный прокурор Збигнев Зёбро заявил, что последние беспорядки во Франции – доказательство того, что Польша права в своем нежелании принимать больше мигрантов из-за пределов Европы.

Сообщение на польском языке он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Зебро констатировал, что ночные беспорядки во французских городах продолжаются уже несколько дней.

"Это история о банкротстве миграционной политики и "культурного обогащения", о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да – референдуму, нет перемещению беженцев", – заявил Зёбро.

Trzecia noc zamieszek we Francji, spalone sklepy i samochody, ranni policjanci, przerażeni ludzie. To opowieść o bankructwie polityki migracyjnej i kulturowego „ubogacenia”, o postępującym upadku i anarchii. A za Francją w kolejce Belgia, Szwecja i następni…



Skoro Zachód nie… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 1, 2023

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в вопросе о расселении мигрантов, прибывающих в Европу, в разные страны союза. Несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

После этого в Польше заявили о намерениях заблокировать европейский план.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за проведение референдума в вопросе о распределении мигрантов.