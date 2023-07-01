Аеропорт Кишинева після стрілянини із загиблими відновив роботу у звичайному режимі

Аеропорт Кишинева вдень 1 липня відновив роботу у звичайному режимі після того, як у п’ятницю один з прибулих пасажирів вихопив зброю у прикордонника і відкрив вогонь, спричинивши загибель двох людей.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Перший час після інциденту з перестрілкою, у якій загинули прикордонник і працівник служби безпеки, змінився прийом пасажирів з прибуваючих рейсів – люди проходили через VIP-зал, який тимчасово не працював у такій ролі, та експрес-зал.

Зона відправлення працювала у звичайному режимі.

Після інциденту рейс до Кишинева скасувала лише одна авіакомпанія – Flyone, літак якої мав прямувати з Лондона до Кишинева.

Згодом інформацію оновили, зазначивши, що аеропорт знову працює у звичайному режимі, але з посиленою присутністю правоохоронців.

Нагадаємо, вдень 30 червня чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив вогонь. Від завданих поранень загинув співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропроту, також отримав поранення один пасажир.

Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану. Під час затримання він отримав серйозні поранення і зараз перебуває у лікарні під вартою.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб". Після інциденту влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності.