Аэропорт Кишинева после стрельбы с погибшими возобновил работу в обычном режиме

Аэропорт Кишинева днем 1 июля возобновил работу в обычном режиме после того, как в пятницу один из прибывших пассажиров выхватил оружие у пограничника и открыл огонь, смертельно ранив двух человек.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Первое время после инцидента с перестрелкой, в которой погибли пограничник и инспектор службы безопасности, изменился прием пассажиров с прибывающих рейсов – люди проходили через VIP-зал, который временно не работал в такой роли, и экспресс-зал.

Зона отправления работал в обычном режиме.

После инцидента рейс в Кишинев отменила только одна авиакомпания – Flyone, самолет которой должен был следовать из Лондона в Кишинев.

Днем 1 июля информацию обновили, отметив, что аэропорт снова работает в обычном режиме, но с усиленным присутствием правоохранителей.

Напомним, днем 30 июня мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От нанесенных ранений погиб сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропрота, также получил ранения один пассажир.

Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана. Во время задержания он получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице под стражей.

Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц". После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.